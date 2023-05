Molesta sessualmente una ragazza sul treno, poi picchia i poliziotti: nigeriano arrestato

Livorno, 23 maggio 2023 – Gli agenti del commissariato di polizia di Rosignano Solvay domenica mattina hanno arrestato un nigeriano di 32 anni con l’accusa di aver molestato sessualmente una ragazza su un treno regionale e di aver poi commesso violenza nei confronti dell’equipaggio della Volante intervenuta.

Poco prima delle 8 del mattino di domenica è arrivata una richiesta di intervento su numero di emergenza 112 da parte del capotreno in servizio sul regionale Grosseto-Firenze: ha segnalato che una ragazza era stata molestata fisicamente da un extracomunitario a bordo del convoglio.

La ragazza viaggiava in una carrozza senza altri passeggeri. Poco prima di arrivare alla stazione di Rosignano Solvay è entrato un uomo che le si è seduto di fronte e che ha iniziato a farle apprezzamenti. Spaventata dalla situazione, la ragazza ha provato ad allontanarsi ma lo straniero le ha impedito il passaggio con le gambe. Lo stesso ha poi allungato una mano appoggiandola sulla coscia della giovane molestandola ulteriormente.

La ragazza a quel punto è riuscita a divincolarsi e a chiedere l’aiuto del capotreno evitando conseguenze peggiori. Alla stazione di Rosignano sono saliti a bordo gli agenti che hanno subito bloccato il nigeriano, il quale però ha opposto resistenza fino a ingaggiare una colluttazione. L’uomo alla fine è stato ammanettato. I poliziotti intervenuti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in una settimana. La ragazza ha poi formalizzato querela nei confronti dell’aggressore, che è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale e processato per direttissima: condanna a 9 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Per quanto riguarda le molestie sessuali, invece, verrà giudicato in separata sede a seguito di stralcio del relativo procedimento penale.