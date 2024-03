Commerciante muore per un malore poco dopo l’apertura del negozio

Livorno, 23 marzo 2024 – Ha accusato un malore di prima mattina, poco dopo l’apertura del negozio. Una commerciante, Monica Viviani, 55 anni, è morta per un probabile infarto nonostante l’immediato intervento del personale della Pubblica Assistenza Svs. E’ accaduto nella mattina di sabato. La donna era nella sua attività “Sapori della Terra” in via Lorenzini, nel quartiere di Colline. Un negozio di frutta e verdura molto conosciuto.

Poi c’è stato il malore. La gente della zona ha dato l’allarme al 118. L’intervento della Svs con un’ambulanza con medico è avvenuto in pochissimi minuti. La donna, che abitava nella vicina via Anna Frank, ha avuto un arresto cardiaco in ambulanza ed è poi morta all’ospedale di Livorno.

La notizia della morte della donna ha lasciato il quartiere nello sconforto e nel dolore. Monica Viviani era impegnata nel lavoro nello sport. In passato era stata dirigente del Volley Livorno. “Tutto il Volley Livorno – si legge in una nota – si stringe alla famiglia Picchi/Viviani per la scomparsa di Monica. Che è stata a lungo un nostro dirigente e sua figlia Sara nostra giocatrice. Oggi per noi è un giorno triste e questa notizia ci ha lasciato senza parole”.