Montenero, un’anziana signora si perde nella notte: ritrovata, sta bene

Livorno, 1 luglio 2024 – Lieto fine a Montenero, dove nella serata di domenica 30 giugno un’anziana signora ospite della Rsa Villa del Colle si era persa.

Lanciato l’allarme sono scattate subito le ricerche prima delle ore 20 con il personale dei vigili del fuoco composto dall'Unità di Comando Locale (UCL) con gli operatori di Sala Operativa, personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) una squadra terrestre, personale Cinofilo e SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

La signora è stata ritrovata intorno alle ore 03:30 dal personale dei vigili del fuoco nel vicino bosco. In buone condizioni di salute, è stata raggiunta e trasportata al comando avanzato in piazza di Montenero dove un’ambulanza l’ha presa in consegna e portata in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, volontari e personale della protezione civile.