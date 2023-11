“Montenero, per le baracchine e la piazza serve più decoro”

Livorno, 2 novembre 2023 – I cittadini di Montenero, che hanno partecipato all’ultima seduta del consiglio di zona 5 (23 ottobre), hanno denunciato "lo stato di abbandono delle baracchine per i souvenir in cima alla salita panoramica del ’sacro colle’, ormai chiuse da anni, e lo stato di analogo abbandono e degrado del piazzale Giovanni XXIII".

Questo, oltre ad avere già segnalato i limiti della raccolta del vetro con le campane (aspettano sempre una soluzione da Aamps e dal Comune) e i pericoli riconducibili alla "guida scorretta di automobilisti e centauri, che sfrecciano a tutta velocità sulle strade tra la frazione del Santuario Mariano e Castellaccio, passando per Savolano".

Le baracchine, in legno per niente consone all’architettura del luogo, sono state sempre viste con scetticismo dagli abitanti e dagli operatori commerciali di Montenero. "Il loro stato rappresenta un elemento di degrado inaccettabile – hanno detto all’unisono – L’unica soluzione è quella di demolirle. Tanto sono in stato di abbandono da tanto tempo e capita che senza tetto e sbandati si introducano al loro interno per bivaccarci".

Il piazzale Giovanni XXIII, destinato ai pullman turistici, è lo stesso in disuso "comprese le strutture di servizio, usate da sbandati, spacciatori e tossici – hanno sottolineato i cittadini – Sempre il piazzale di notte è frequentato da ragazzi che se ne servono per scorribande e gare di velocità con gli scooter, con tutti i rischi che questo può comportare per la loro e l’altrui incolumità".

Ultima questione evidenziata: "Nella frazione di Montenero alto i pochi ristoranti rimasti hanno lo stesso giorno di chiusura per il riposto settimanale e non esiste più in bar".

M. D.