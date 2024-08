Muore mentre è dal parrucchiere: inutile ogni tentativo di rianimazione

Piombino (Livorno), 2 agosto 2024 – Era andata dal parrucchiere come faceva di consuetudine. E ha avuto un malore proprio mentre era nel negozio. Malore che si è rivelato mortale. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Accade in un esercizio commerciale di via Marco Polo. La donna, 88 anni, ha perso i sensi e immediato è stato l’allarme da parte degli esercenti al 118. E’ intervenuta un’ambulanza e il personale sanitario ha svolto, senza successo, ogni manovra rianimatoria. Profondo il cordoglio in città.