Stroncato da un malore mentre nuota, muore a 76 anni

Marina di Castagneto (Livorno), 21 agosto 2023 – Un uomo di 76 anni è morto in acqua nella tarda mattinata di oggi a causa di un malore mentre faceva il bagno in mare allo stabilimento Bagno Acacia di Marina di Castagneto. Secondo quanto riferito dal 118 l'uomo, residente a Scandicci, avrebbe avuto un arresto cardiaco.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza con il medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'anziano ha accusato il malore mentre stava nuotando: nonostante l'intervento immediato degli assistenti ai bagnanti che lo hanno recuperato e riportato in spiaggia in attesa dell'arrivo del 118, per lui non c'è stato niente da fare.