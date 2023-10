Lutto nel calcio, è morto Corrado Ottanelli. Pochi giorni fa aveva avuto un malore

Piombino, 25 ottobre 2023 – Due settimane fa aveva avuto un malore e dopo aver lottato per giorni tra la vita e la morte si è spento all’ospedale di Pisa. Il mondo del calcio piange Corrado Ottanelli, 55 anni, ex giocatore del Livorno degli anni ‘90 e amico personale del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

Ottanelli aveva militato anche nel Suzzara e in serie D nel Venturina e nel Piombino. Si era sentito male improvvisamente un paio di settimane. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tant’è che era stato trasferito a Pisa dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Oltre a essere stato un calciatore apprezzato sui campi di gioco, Ottanelli era una persona molto conosciuta a Piombino e in val di Cornia anche per le sue attività come ristoratore e come gestore dell’impianto sportivo ’Il Magonello’.