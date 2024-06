Livorno, trovato morto in casa a 24 anni

Livorno, 17 giugno 2024 – Quando i familiari sono entrati in casa la tragedia era già avvenuta. Victor Pazmino, 24 anni, musicista e perito informatico di un’azienda di Livorno, è stato trovato morto nella sua casa in piazza Mazzini. Un malore l’ipotesi del decesso.

Il ragazzo, Victor Emanuel Pazmino Mendez il nome completo, di origine ecuadoregna era molto conosciuto in città, dove aveva frequentato l’Iti Galilei, indirizzo informatica e telecomunicazioni.

A lanciare l’allarme sabato sera sono stati i familiari appena rientrati in casa. Sul posto è intervenuta subito la Misericordia insieme ai carabinieri. E’ stata esclusa dai militari una morte violenta. Indagini in corso per stabilire con chiarezza la causa del decesso. Disposta l’autopsia.