Muore a 50 anni nell’auto ribaltata. Terribile incidente lungo la statale

Venturina Terme (Livorno), 5 dicembre 2024 – Un uomo di 50 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 5 dicembre, lungo la strada statale 398 a Venturina, nel comune di Campiglia Marittima.

Per cause ancora da accertare, la macchina sulla quale viaggiava ha perso il controllo e si è ribaltata. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, per il 50enne non c’è stato niente da fare. L’uomo è stato estratto dalle lamiere per essere consegnato all’elisoccorso, ma è morto prima che il velivolo arrivasse.