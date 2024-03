Sanità, è morto il sindacalista Paolo Camelli

Livorno, 5 marzo 2024 – E’ morto Paolo Camelli, dirigente sindacale della Uil Sanità della provincia di Livorno. Ne dà notizia, esprimendo il proprio cordoglio, l’Asl Toscana Nord Ovest. Aveva 74 anni.

Camelli per molti anni è stato un punto di riferimento costante del sindacato impegnato su tematiche sanitarie. Si è impegnato con determinazione per la tutela dei diritti dei lavoratori evitando sterili prese di posizione, ma cercando sempre di trovare un modo costruttivo per arrivare a un punto di incontro e mediazione. Negli ultimi anni ha partecipato attivamente anche ai tavoli zonali e di programmazione sanitaria rappresentando sempre il punto di vista dei cittadini nell’ottica dell’interesse collettivo e a salvaguardia del patrimonio della salute pubblica.

I dirigenti delle Relazioni Sindacali, la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani e la direzione tutta, con il personale Asl, esprimono alla famiglia le più sentite condoglianze.