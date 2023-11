San Vincenzo, uomo trovato morto in un fosso

San Vincenzo (Livorno), 8 novembre 2023 – Trovato morto in un fosso in via Aurelia Nord a San Vincenzo. Si tratterebbe di un cacciatore, visto che l’uomo aveva indosso vestiti specifici per l’attività venatoria. Accade nella mattina di mercoledì 8 novembre.

Sono state alcune persone a individuare l’uomo e a chiamare i soccorsi. Il corpo era parzialmente immerso nell’acqua. Si tratta di un 76enne di Campiglia Marittima, successivamente identificato. All’arrivo del personale sanitario non si è potuto che constatare la morte dell’uomo.

Sono intervenute un’ambulanza con medico della Croce Rossa di Venturina, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Si cerca di ricostruire cosa sia accaduto e come l’uomo sia morto. Si pensa a un malore. L’uomo avrebbe perso i sensi cadendo quindi nel fossato.