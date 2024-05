Dentista multato: “Carenze su sterilizzazione e refrigerazione”

Livorno, 4 maggio 2024 – Proseguono in provincia di Livorno i controlli dei carabinieri sulla sicurezza alimentare e sul rispetto della normativa a tutela della salute pubblica.

In particolare, a Cecina, i militari del Nas - Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Livorno, in aderenza alla strategia operativa mirata ai controlli su coloro che esercitano professioni sanitarie, hanno eseguito un'ispezione all'interno di un ambulatorio dentistico. riscontrando irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario.

L'attività ambulatoriale, infatti, non è risultata in linea con la normativa regionale vigente sotto vari aspetti. In particolare, per quanto attiene alla sterilizzazione degli utensili, è stata rilevata la mancanza di una scrupolosa annotazione della data di sterilizzazione degli stessi e di una documentazione che tenesse traccia dell'avvenuta procedura di sanificazione.

Anche l'apparato refrigeratore, sebbene regolarmente funzionante, presentava tracce localizzate di muffa al suo interno. Infine, anche il laboratorio odontotecnico di pertinenza non sarebbe stato in regola per la presenza di un unico ingresso, esclusivamente interno all'ambulatorio e pertanto carente di un secondo accesso dall'esterno, prescritto dalla normativa vigente.

Per il dentista la multa è di 2.100 euro. Sono state informate le autorità amministrative e sanitarie.