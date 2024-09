Musica, arte e vino all’Argentiera. Evento per i 25 anni dell’azienda

BOLGHERI

Musica, arte e vino: la tenuta Argentiera festeggia 25 anni con un evento unico nel suo genere: ospiti Saturnino e La Tipografa Toscana. Domani alle 11 la tenuta aprirà le sue porte per un Garden Party esclusivo, offrendo agli ospiti un’esperienza sensoriale unica. Si può partecipare prenutando all’ufficio comunicazione al numero 3421897910 o inviare una mail a marketing@argentiera.eu.

Ma torniamo all’evento di domani: Saturnino (nella foto), eclettico musicista e conosciuto come uno dei più grandi bassisti italiani - noto per la sua trentennale collaborazione con Jovanotti - e Martina Vincenti, meglio conosciuta come La Tipografa Toscana, daranno vita a un vero e proprio viaggio nella creatività e nel talento. Musica e Tipografia: Composizione & Improvvisazione, tra il talento e il saper fare Nel corso dell’evento, Saturnino e Martina guideranno i partecipanti alla scoperta di due mondi apparentemente distanti ma incredibilmente affini. Saturnino, con il suo basso, esplorerà i temi della composizione e dell’improvvisazione, dimostrando come queste due modalità di espressione musicale possano coesistere e arricchirsi a vicenda. Attraverso racconti e performance live, mostrerà come l’improvvisazione possa nascere da una profonda conoscenza tecnica e come la composizione possa, a sua volta, essere un processo di scoperta creativa. Martina Vincenti, con la sua passione per la tipografia artigianale, coinvolgerà invece gli ospiti in un viaggio nel mondo della stampa tradizionale, spiegando come la scelta di un carattere, di un colore e di una disposizione visiva possano comunicare emozioni con la stessa potenza di una melodia. Il pubblico avrà l’opportunità di vedere da vicino il processo creativo che porta alla realizzazione di una stampa unica. Poi uno dei momenti clou dell’evento sarà la presentazione in anteprima assoluta di “Scenario,” il nuovo Bolgheri Bianco bianco di Argentiera, un vino che incarna l’essenza di questo territorio prezioso. Questa etichetta si aggiunge alla prestigiosa collezione della tenuta, rappresentando un passo avanti nella continua ricerca dell’eccellenza. I partecipanti avranno anche l’opportunità di degustare un’annata storica di Argentiera Bolgheri Superiore, un vino che racconta la storia della tenuta attraverso la sua complessità e ricchezza di sapori. Questo momento sarà un vero e proprio viaggio attraverso il tempo, in cui ogni sorso diventa un’occasione per scoprire e apprezzare le sfumature che rendono un vino unico e irripetibile. L’evento è strettamente su prenotazione, i posti sono i limitati.