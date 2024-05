Turismo culturale all’Elba: Napoleone e la Pisaniana

Portoferraio, 12 maggio 2024 – Andrà in onda stasera alle 21 sulla tv regionale 50 Canale (replica domani alle 12) l’ultima tournée della Pisaniana all’isola d’ Elba.

Un rendez- vous imperdibile organizzato dal Circolo Culturale Filippo Mazzei che ogni anno sbarca a Portoferraio per celebrare il 5 Maggio, storica data della morte di Napoleone Bonaparte.

E’ la perfetta occasione per esportare, in uno dei luoghi culto della memoria del "grande corso", il pensiero liberale ed illuminista di Filippo Mazzei, coevo al Bonaparte. Una figura che ha ispirato le province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara a "fare sistema".

La coproduzione televisiva del circolo con 50 Canale ha già all’attivo 40 appuntamenti annui in tutta la Toscana, incluso un focus particolare sull’Elba per parlare di turismo culturale. Quest’anno il Circolo è sbarcato con una comitiva di 50 persone tra soci ed amici e la troupe televisiva per registrare la trasmissione condotta dalla brava giornalista Carlotta Romualdi: Massimo de Ferrari, presidente Associazione Albergatori Isola d’Elba; Roberto Marini, presidente del Premio Letterario Brignetti; Federico Sacchini, responsabile Castagneto Banca 1910 Area Elba; Andrea Camilli, direttore del Polo Museale Napoleonico, Fausto Borella Maestro d’Olio. Ci saranno vari contributi in esterna tra film e video di Napoleone del presidente del Circolo Filippo Mazzei Massimo Balzi da Palazzo dei Mulini, Antonio Becherucci da Palazzo Ximenes Panciatichi a Firenze - sede dell’Ambasciata di Francia nel 1796, Valerie Pizzera giornalista con le sue attività di turismo sui territori, mentre Federico Signorini dal locale Dolce Vita in centro di Portoferraio ha affrontsyo l’andamento del turismo all’Elba nel 2024 ad oggi.

Fabrizio Mannari DG Castagneto Banca 1910 illustrerà obiettivi e strategie dell’istituto sul continente.

La Rubrica Teresa Sichetti cambio di stagione da Lucca, terra di Elisa Bonaparte, con Francesca Bettaccini racconterà aneddoti del cane di Napoleone, mentre dal ristorante dei Bagni Elba alle Ghiaie lo chef Domenico preparerà il piatto della puntata a base di pesce spada.

Il presidente Massimo Balzi ha colto l’occasione per qualche anticipo sulla prossima edizione della Pisaniana nei giorni 3 e 4 maggio 2025 per celebrare Napoleone con una serie di eventi tra cui un convegno scientifico da elaborare con l’Università di Pisa e 2 momenti cinematografici da aggiungere alla consueta Pisaniana.

Balzi ha voluto poi ringraziare Castagneto Banca 1910, main sponsor della trasmissione, i musei napoleonici, il Comune di Portoferraio, la Moby Lines e Toremar, la Confcommercio Elba e l’Hotel Villa San Giovanni.