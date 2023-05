Napoli, è scudetto! Tifosi in festa anche a Livorno: foto e video

Livorno, 4 maggio 2023 – Il Napoli è campione d’Italia: l’1-1 a Udine cristallizza la vittoria del suo terzo scudetto.

E anche a Livorno scoppia la festa. Tifosi della squadra di Spalletti fanno esplodere la loro gioia con caroselli di auto e moto in tutta la città, da piazza della Repubblica al lungomare. Bandiere biancazzurre e tanta felicità in questa notte labronica, come vediamo dalle foto e dal video del nostro Novi.

Poco a poco tutta la città viene contagiata dall’euforia partenopea: strade bloccate un po’ dovunque, in un tripudio di bandiere e striscioni, clacson e trombette. Non mancano i petardi e i fumogeni. E’ la lunga notte napoletana di Livorno.