Natale più lungo del mondo a Livorno: aperta la pista del ghiaccio

Livorno, 223 novembre 2023 – Dopo ’L’estate più lunga del mondo’, a Livorno iniziano le ’Festività Natalizie più lunghe del mondo’: il ’d-day’ oggi alle 18 con l’inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza della Repubblica, tra le iniziative organizzate da Fondazione Lem–Livorno Euro Mediterranea per conto dell’amministrazione comunale. L’amministrazione per il Natale 2023 ha investito circa 140mila euro tra luminarie, pista del ghiaccio (per la quale il Comune ha investito 25.000 euro), ruota panoramica, addobbi e alberi a tema, eventi e la notte di San Silvestro alla Terrazza Mascagni.

"La luminaria che sarà accesa già dal 25 novembre a metà gennaio, è stata allestita ricorrendo a una manifestazione di interesse rivolta da Fondazione Lem ai Centri Commerciali Naturali e ai commercianti di una stessa strada interessati all’allestimento. – ha piega Adriano Tramonti di Fondazione Lem confermando le anticipazioni de ’La Nazione’ – L’obiettivo era facilitare, attraverso il raggruppamento dei soggetti interessati, il confronto tra di loro e la ditta Neon Tecnica di Pisa incaricata della realizzazione. L’investimento di Fondazione Lem per conto del Comune ammonta a 70.000 euro (più Iva), a cui si aggiungono i contributi dei commercianti che quest’anno hanno aderito in 800". Sempre Tramonti alla presentazione ieri in municipio del Natale livornese, ha sottolineato: "Nel 2020 i negozianti che aderirono alla luminaria furono 300, quest’anno 800. Dopo la pandemia infatti le attività commerciali hanno risposto più numerose a questa iniziativa". Il sindaco Luca Salvetti ha precisato: "È necessario il contributo dei commercianti perché tutto quello che fa l’amministrazione per valorizzare la città, va anche a loro beneficio. Si ricordi che a Livorno in passato il Comune non finanziava la luminaria, che veniva pagata dai negozianti".

Tra le attrazione del ’Natale più lungo del mondo’: 650 mq. di pista del ghiaccio (sarà inaugurata oggi alle 18) allestita dalla società viareggina Winters in piazza dedla Repubblica, che resterà a disposizione fino 21 gennaio. Sono inolre 3500 i biglietti omaggio messi a disposizione dalla Winters per le scuole cittadine. Per gestirla sono stati assunti 8 operatori livornesi, tra cui tre donne. Nel periodo natalizio, nei festivi e prefestivi aprirà dalle 10 alle 24. Per San Silvestro dalle 22 alle 3 del mattino.

Qii il 15 dicembre alle 17.30 esibiziome di ’Ghiaccio spettacolo’ con sette pattinatori professionisti, tra cui Alice Velati e Marco Garavaglia. Ci sono anche la Ruota panoramica alta 27 m. in piazza della Repubblica e il Villaggio di Natale in piazza XX dal 25 novembre al 7 gennaio. Per quest’ultima Lem si è fatta carico della domanda di concessione di suolo pubblico e degli oneri connessi per conto degli operatori.

di Monica Dolciotti