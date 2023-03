Niente acqua nella notte fra l’8 e il 9 marzo per lavori Asa: ecco quali sono le strade interessate

Lavori a una tubazione

Livorno, 7 marzo 2023 - Asa informa che, salvo condizioni meteo avverse, nella notte tra l’8 e il 9 marzo sarà eseguito un importante intervento di riparazione sulla condotta Dn 700 di approvvigionamento della zona sud di Livorno.

Durante i lavori, che si svolgeranno dalle ore 22 circa dell’8 marzo fino alle ore 6 del 9 marzo, potranno verificarsi fenomeni di mancanza acqua e/o abbassamenti di pressione alle utenze ubicate nel tratto compreso tra la rotatoria di via delle Sorgenti (zona Cigna) e via dei Pelaghi.

Le zone maggiormente interessate dai disagi saranno le vie delle Macchie, della Padula nel tratto compreso tra via dell’Uliveta e via del Maestrale, di Scirocco, dell’Uliveta, Grecale, di Limone, Tramontana, via delle Sorgenti nel tratto compreso tra la rotatoria della Cigna e la Polveriera, dei Condotti Vecchi e via Masi.

Potranno verificarsi inoltre lievi fenomeni di torbidità nel corso delle lavorazioni e al termine dell’intervento oltre che nelle vie indicate anche nella zona sud est della città. I fenomeni di torbidità andranno a scomparire col passare delle ore.