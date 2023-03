“No al Cubone”: comitato contrario al progetto della Cittadella dello sport alla Scopaia

Livorno, 13 marzo 2023 – “No al Cubone” è l’ultimo slogan che campeggia fra i comitati di quartiere livornesi. Sabato 18 marzo, a mezzogiorno, in via San Marino accanto al campo di calcio, si riuniranno i cittadini del gruppo contrario al progetto della Cittadella dello Sport alla Scopaia, detto appunto il “Cubone”.

"L’amministrazione comunale, senza consultarci, ha deciso di cementificare una zona verde della Scopaia con un cubo di 1776 metri quadri – dicono i promotori del comitato – Si tratta di una costruzione di circa 40 metri per lato e alta 10 metri”.

Il progetto del Comune prevede un impianto destinato ad accogliere strutture per calcio a 5, basket e volley, ma anche una palestra e uno spazio ristoro e 200 posti per gli spettatori. Previsti anche spazi verdi esterni e aree giochi per bambini. Il costo è di 3,5 milioni di euro intercettati nell'ambito del Pnrr. Nelle intenzioni di Palazzo Civico, insomma, si tratta di una vera e propria Cittadella dello Sport.

Il comitato “No al Cubone” si è riunito in assemblea il 7 marzo. Queste, in sintesi, le argomentazioni: “No ad ulteriore consumo di suolo agreste per cementificazione. Inoltre gli impianti previsti non sono a dimensione di quartiere prevedendo campionati regionali. Non sono inclusivi perché prevedono iscrizioni a società sportive con rette da pagare”.

"Non sono adatti come palestra per il complesso scolastico di Villa Corridi – aggiunge il comitato – perché distano oltre 500 metri dalla scuola stessa. Non sono adatti alla viabilità di via San Marino perché prevedono traffico regionale con pulmini e/o pulman. Non sono adatti al terreno che durante le precipitazioni, anche moderate, presenta già allagamenti nei garage delle case adiacenti”.

I cittadini del quartiere Scopaia "dicono sì allo sport diffuso e inclusivo – conclude il comitato – e alla realizzazione di impianti sportivi all’aperto in varie aree verdi del quartiere. Sì alla realizzazione di questo progetto in aree più idonee a Livorno”.