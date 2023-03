"No al nuovo aeroporto Meglio navi e treno"

Legambiente dice no al progetto per allungare la pista dell’aeroporto di Marina di Campo, parlando di "opera insostenibile dal punto di vista economico, ambientale, idrogeologico e urbanistico" e la discussione "non meriterebbe nemmeno di essere affrontata se non fosse per l’impegno dello staff di Alatoscana nel tentativo di spingere la Regione, quale socio di maggioranza, a finanziare un’opera che ha zero possibilità di essere economicamente sostenibile, con un impatto ambientale, urbanistico e idrogeologico insostenibile". Legambiente ricorda che in nove anni ci sono state due alluvioni e che la Regione "nella piana campese ha speso molti milioni per mettere in sicurezza un territorio che ora l’ampiamento dell’aeroporto vanificherebbe con un’ulteriore impermeabilizzazione del territorio". Per Legambiente non sarebbe l’atterraggio degli aerei Atr 72 ad alimentare il traffico turistico ma "un adeguato collegamentonavetta veloce fra Pisa e Piombino".