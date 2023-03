No al rigassificatore, blitz a Piombino alla vigilia della manifestazione: immagini di Meloni e Giani proiettate sui muri

Piombino (Livorno) 10 marzo 2023 – A Piombino sabato 11 marzo è prevista la manifestazione nazionale contro i rigassificatori e le fonti di energia fossili promossa da comitati e associazioni ambientaliste, ma già stasera un piccolo gruppo di “dissidenti” ha effettuato un blitz proiettando su alcuni muri di edifici cittadini varie immagini. Si vedono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la scritta “Sono un nazista e voglio imporre la dittatura nazi-sanitaria”, ma anche il governatore della Toscana Eugenio Giani con la stessa scritta. Le immagini sono state proiettate sulle facciate del Comune, sul Rivellino e altri monumenti.

Sono state esposte per alcuni minuti dopo il tramonto e sono state fotografate, poi “oscurate” dagli stessi autori blitz, che successivamente hanno diffuso un comunicato stampa. Già in passato esponenti dell’area No Vax si erano resi protagonisti di azioni simili, sempre a Piombino.

"Rivendichiamo – si legge fra le varie cose nella nota diffusa via mail alle testate – che per il rigassificatore di Piombino, costruito con lo scopo di farlo diventare un hub per la distribuzione del gas in Europa, non sono state rispettate le normative sulla sicurezza umana e ambientale. Sono state usate dal Governo Italiano parole truffa come emergenza e sicurezza nazionale, attraverso la propaganda dei mass media, per imbrogliare e creare consensi nell'opinione pubblica, per giustificate un impianto inutile e di pura speculazione economica”.