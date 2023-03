“No all’inceneritore”, lunedì sera l’incontro con gli esperti di Zero Waste

L'inceneritore di Livorno

Livorno, 4 marzo 2023 – Si parla ancora di inceneritore dei rifiuti, che ormai da tempo è uno dei temi principali dei dibattiti cittadini. Il “fronte del no” registra un altro ingresso e anche l’annuncio di una manifestazione: il gruppo "Mamme No Inceneritore Livorno" che si è costituito nelle ultime settimane promuove l’incontro "La salute prima di tutto!", che si terrà lunedì 6 marzo alle ore 21, nella sala Arci "Norfini" in via di Salviano 51.

Interverranno il professor Paul Connet, chimico e tossicologo dell'Università di San Lawrence a New York; Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy Goldman Environmental Prize ("Premio Nobel" per l'Ambiente) e Enzo Favoino, coordinatore scientifico di Zero Waste Europe e consulente dell’Unione Europea.

Parteciperanno all'incontro le associazioni che si battono per la qualità dell'aria a Livorno e le "Mamme no inceneritore" di Sesto Fiorentino e di Empoli, che con la loro mobilitazione hanno scongiurato l'apertura di nuovi inceneritori in Toscana.

"La presenza a Livorno, già zona Sin, di un inceneritore vecchio di 50 anni che ha bisogno di costosi interventi di manutenzione – scrivono gli organizzatori dell’incontro – ci ricorda che incenerire i rifiuti è una tecnica obsoleta, antieconomica e in contrasto con le direttive della Unione Europea in materia di economia circolare e inquinamento. Tutta la cittadinanza è invitata”.