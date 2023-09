"Non ci intimidiscono gli attacchi offensivi"

Livorno, 19 settembre 2023 – Al matrimonio della cantante Karima Ammar con il suo compagno Riccardo, in Comune a Livorno lo scorso 13 settembre, c’era anche l’amico e cantante Manuel Aspidi invitato con il suo compagno.

Noto per la sua voce eccezionale e per la partecipazione a una delle prime edizioni di Amici, ha voluto condividere la sua gioia sulle pagine social per il matrimonio dell’amica Karima e per il fatto di avere preso il bouquet di fiori quando la sposa lo ha lanciato, come da tradizione. Ai commenti positivi "complimenti Manuel per aver preso il bouquet, non vediamo l’ora che arrivi anche per te questo bel momento..." si sono sommati quelli di chiara matrice omofoba, anche con toni di inaudita violenza, non solo contro di lui, ma anche contro il suo compagno quali "poveracci" , "fate ridere" o "dovete crepare".

Tutto è iniziato con un semplice post in cui Manuel Aspidi veniva ritratto con il bouquet da sposa di Karima Ammar.

La maggior parte dei commenti erano positivi, con amici e fan che gli auguravano il meglio per la vita. Poi sono fioccati i commenti omofobi. Di qui la decisone di Manuel Aspidi di rendere pubblico questo linciaggio omofobo sui social. "Questa è solamente una parte degli insulti ricevuti (per fortuna una minoranza rispetto a quelli bellissimi), solo perché ho pubblicato una foto con Gianluca dopo aver preso il bouquet al matrimonio di Karima. Personalmente non mi toccano minimamente. Ma ci sono ragazzi che non hanno le spalle larghe come le mie e che certi commenti li colpiscono profondamente. Voglio battermi anche per loro" la sua replica sempre sui sociale". Ha aggiunto: "C’è ancora molto lavoro da fare per costruire una società veramente evoluta e inclusiva".

