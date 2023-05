“Non fate di Piombino il polo dei rifiuti”

Piombino (Livorno), 20 maggio 2023 – Il Comitato salute pubblica di Piombino chiede all'amministrazione comunale come intende contrastare il progetto, attribuito alla società Rinascenza Toscana, subentrata alla fallita Rimateria nella gestione della discarica di Ischia di Crociano, di «fare di Piombino un polo di rifiuti». È quanto afferma il Comitato stesso in una nota.

A quanto si apprende, Rinascenza ha presentato la domanda per la modifica della Via, e la Regione ha convocato una conferenza di servizi istruttoria.

«Ci aspettiamo che Rinascenza - si legge -, avendo ottenuto la concessione demaniale per rifiuti organici, e viste le linee programmatiche del suo progetto», tenti di «modificare anche la Via e far venir meno il vincolo, in riferimento al progetto di riprofilatura ex Asiu e sopralzo ex Lucchini, del conferimento di soli rifiuti industriali e poter conferire rifiuti con componente organica, né più né meno quanto a suo tempo proposto da Rimateria».

Per il Comitato, in caso di ok da parte della Regione, si sarebbe di fronte «a una situazione nettamente peggiorativa per lo sviluppo e l'economia della Val di Cornia: e quindi quale fiducia potrà più avere la cittadinanza di Piombino e delle aree limitrofe nei confronti della Regione Toscana?».