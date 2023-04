Non si ferma all’alt e scappa contromano in auto: inseguimento da panico, fermato dalla Municipale

Livorno, 14 aprile 2023 – Folle corsa in auto, anche contromano, di un automobilista senza patente oggi pomeriggio tra il viale Italia e via Giovanni da Verrazzano. È stato fermato e denunciato dalla polizia municipale prima che potesse causare un incidente dalle conseguenze imprevedibili.

Ricostruiamo i fatti. Non si è fermato all’alt di una pattuglia di agenti del nucleo motociclisti, sul viale Italia, all’altezza della Baracchina Bianca. L’automobilista era al volante di una Audi A3. Quando ha visto i vigili, invece di fermarsi ha accelerato fuggendo. La pattuglia di motociclisti si è messa subito all’inseguimento dell’automobilista che, nella foga della guida, per seminare i poliziotti, ha urtato e danneggiato alcune auto in sosta.

Sono intervenute anche altre pattuglie di rinforzo, richieste dai colleghi, per individuare e bloccare l’automobilista in fuga che, vistosi braccato, come mossa estrema ha imboccato contromano via Giovanni da Verrazzano. Ma lì la sua pericolosa corsa a tutta velocità è finita perché è stato raggiunto e fermato. L’uomo è stato fatto scendere dal mezzo ed è stato portato al comando della municipale dove, dopo gli opportuni accertamenti, è stato appurato che era sprovvisto della patente di guida che gli era stata sospesa. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

In questi giorni la polizia municipale ha intensificato i controlli i per verificare che i conducenti di tutti i mezzi siano in regola: ovvero che abbiano la patente in ordine, che i mezzi siano stati sottoposti a revisione e provvisti dell’assicurazione. Nelle maglie sempre più strette di questi controlli, è finito l’automobilista che ieri è stato inseguito e denunciato perché non si è fermato all’alt.

M. D.