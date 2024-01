Nuovi record per Msc Crociere

Crocieristi che salgono a quota 4,2 milioni (+5%), grazie a 1.075 scali effettuati in 14 porti italiani con 16 navi su un totale di 22 dell’intera flotta. Msc come "leader di un settore che genera una ricaduta sull’economia italiana pari a circa 15 miliardi di euro e occupa oltre 125.000 persone", con investimenti monstre per la costruzione di "sei navi "Explora Journeys" con Fincantieri ammontano a circa 3,5 miliardi di euro". Il 2024 sarà "un altro anno record" per Msc Crociere. Nella conferenza stampa di inizio anno sono state presentate le novità per le crociere, con particolare focus su Caraibi, Nord Europa, Medio Oriente e Mediterraneo, oltre ai piani strategici per il posizionamento del brand nella prossima stagione. Un’occasione anche per illustrare la nuova campagna globale ’In viaggio verso la Bellezza’ che incoraggia a "scoprire la bellezza delle crociere in modo più consapevole attraverso un profondo rispetto per l’ambiente".

"Abbiamo chiuso un 2023 che ha registrato numeri record sul fronte dei passeggeri che hanno deciso di trascorrere un’esperienza unica a bordo delle nostre navi – dice il managing director Leonardo Massa :. Nel 2024 abbiamo migliorato l’offerta dedicata al nostro Paese, con la possibilità di scegliere tra 16 navi in partenza da 14 scali (tra cui Livorno, ndr) in 10 diverse regioni italiane. Quest’anno ci sarà poi un’altra importante novità, con l’arrivo in Mediterraneo di Explora I. Il nostro obiettivo è garantire la più ampia scelta di soluzioni di viaggio per un mercato che offre ancora tanti margini di crescita".

Francesco Ingardia