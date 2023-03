Nuovo centro di raccolta per rifiuti ingombranti Gli orari di apertura

Taglio del nastro per il centro di raccolta di San Vincenzo che riapre dopo i lavori di ristrutturazione eseguiti da Sei Toscana che hanno consentito di adeguare l’area alla normativa vigente e migliorare la fruibilità da parte dell’utenza privata e del gestore. La struttura, che si trova in via Venant, località La Valle, è un’area appositamente attrezzata e custodita dove i cittadini residenti possono effettuare, in modo pratico e veloce, la raccolta differenziata di quei materiali recuperabili altrimenti destinati a smaltimento in discarica. La struttura sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.30. Durante il periodo estivo, resterà aperto il sabato pomeriggio fino alle 18.30.

Per info numero verde Sei Toscana 800127484.