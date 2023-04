Occupa un appartamento Casalp e si allaccia abusivamente alla rete elettrica

Livorno, 25 aprile 2023 – Ha occupato senza averne titolo un appartamento di edilizia popolare Casalp e si era allacciato in maniera abusiva alla rete di erogazione della corrente elettrica.

Per questo motivo i carabinieri della stazione di Montenero hanno denunciato in stato di libertà per invasione di edifici e furto di energia elettrica un 37enne già noto alle forze dell’ordine.