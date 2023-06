Oggi il Gran Ballo Risorgimentale alla Terrazza Mascagni

Livorno, 10 giugno 2023 – Livorno si rituffa nel passato e nella tradizione. Si tiene oggi infatti il Gran Ballo Risorgimentale, iniziativa inserita nelle Celebrazioni della difesa di Livorno del 10 e 11 maggio 1949. I figuranti si muoveranno da Villa Mimbelli e, attraverso via del Forte dei Cavalleggeri, raggiungeranno la Terrazza Mascagni per il Gran Ballo in abiti d’epoca che è in programma alle 17.

L’evento era saltato a maggio a causa delle avverse condizioni meteo.