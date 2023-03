"Ormai piazza Grande è diventata invivibile"

Ubriaco sdraiato sui pratini di piazza Grande

Livorno, 27 marzo 2023 – Ormai è tristemente noto che uno degli ex “salotti buoni” della città, piazza Grande, è diventata un luogo invivibile, specie la sera quando i negozi chiudono e si spengono le luci delle vetrine. I pratini davanti all’ex Multisala Grande sono diventati il punto di ritrovo per gruppi di ragazzi e adulti che amano alzare il gomito, consumando birre a buon prezzo, comprate nei minimarket (l’ultimo ha aperto i battenti in fondo a via Grande lato piazza della Repubblica pochi mesi fa).

Passando da piazza Grande venerdì sera, Marcella Amadio (dirigente nazionale di Fratelli d’Italia) non ha potuto fare a meno di notare un uomo stordito, riverso sull’aiuola di piazza Grande. "Un’immagine del centro di Livorno avvilente – il suo commento – che i livornesi non meritano. Si può offrire uno spettacolo del genere a chi ci vive e a chi viene da fuori? Ecco piazza Grande in cui regna il degrado più assoluto".

Amadio ha scattato una foto che ritrae l’uomo e l’ha pubblicata sulla sua pagina Facebook. "Livorno nella classifica del Sole 24 Ore sul tasso di criminalità ha purtroppo guadagnato il nono posto nella classifica dei capoluoghi. Un prima poco invidiabile – aggiunge Amadio – Poi basta leggere le cronache quotidiana che riportano notizie sui furti nelle abitazioni e esercizi commerciali. Alcuni negozianti anche nel centro hanno rinunciato a presentare denuncia convinti che non serva".

E conclude: "Piazza Grande, piazza Attias, piazza Cavour, piazza della Repubblica, piazza Garibaldi e piazza Barriera Garibaldi sono nel degrado e nessuno fa qualcosa per porvi rimedio".

M. D.