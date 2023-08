Ospedale in lutto: è morta Giuseppina Paoletti

Livorno, 28 agosto 2023 – L’Azienda Usl Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppina Paoletti, per anni responsabile dell’Avo impegnata nel servizio all’interno dei reparti dell’ospedale di Livorno e in particolare del pronto soccorso.

"Alla famiglia e a tutti i membri dell'associazione – spiega in una nota l'Azienda Usl Toscana nord ovest -giungano le più sentite condoglianze da parte dell'Azienda, e in particolare della direzione ospedaliera di Livorno che ha potuto a lungo apprezzarne l'umanità, la disponibilità e la competenza messa a disposizione non solo dei pazienti, ma anche di tutti gli operatori sanitari".