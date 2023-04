Palio Marinaro di Livorno 2023: Borgo Cappuccini fa suo il “Trofeo Liberazione” / Foto e video

Livorno 25 aprile 2023 – In occasione dell’anniversario del 25 Aprile è cominciata ufficialmente la stagione remiera livornese: è il Palio Marinaro 2023.

Borgo Cappuccini esulta (Foto Novi)

Subito Borgo!

E Borgo Cappuccini è partito alla grande, avendo vinto sia il Mini Palio contro Ovosodo che la gara a dieci remi contro Salviano. In quest’ultima prova, Borgo aveva battuto l’equipaggio del Venezia nella prima semifinale, mentre Salviano aveva prevalso su Ardenza. Nella competizione femminile, invece, affermazione di Ovosodo, secondo posto per il Labrone e terzo per Salviano.

E’ stato davvero spettacolare e combattuto questo “Trofeo Liberazione” del 25 aprile nello specchio d’acqua fra il Porto mediceo e la Darsena nuova. Gli equipaggi si sono sfidati alla grande in un martedì pomeriggio con temperatura non proprio primaverile come ci si aspettava, ma con forti emozioni. Non è mancato infatti il grande seguito del pubblico, come da tradizione del resto, per incitare e ammirare i vogatori che si sono contesi questo primo “round” della stagione remiera livornese. Stagione che, purtroppo, resterà priva della narrazione appassionata di Carlo Braccini, grande “storico” del Palio marinaro, venuto a mancare a 66 anni proprio in questi giorni.

Anche Cristiano Lucarelli nell'equipaggio del Labrone (Foto Novi)

Le foto e gli altri video di Novi

Abbinamenti 10 remi

Corsia Nord Borgo Cappuccini - Corsia Sud Ardenza La Rosa

Corsia Nord Venezia - Corsia Sud Labrone

Corsia Nord Salviano - Corsia Sud Pontino

Corsia Nord Ovosodo

Minipalio

Corsia Nord Ardenza La Rosa - Corsia Sud Pontino

Corsia Nord Venezia - Corsia Sud Salviano

Corsia Nord Ovosodo - Corsia Sud Borgo Cappuccini.

Femminile

Corsia Nord Salviano - Corsia Sud Ovosodo

Labrone con Lucarelli

L'equipaggio del Labrone con Cristiano Lucarelli (Foto Novi)

La sezione nautica Labrone ha visto un vogatore d’eccezione: l’ex bomber del Livorno Cristiano Lucarelli. L’equipaggio non ce l’ha fatta a qualificarsi per la finalissima del 10 remi, che ha visto Borgo prevalere su Salviano.