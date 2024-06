Palio Marinaro: vince il Borgo Cappuccini, secondo il Venezia. Emozioni a Livorno

Livorno, 29 giugno 2024 – Un duello emozionante, ma alla fine il Borgo Cappuccini ha la meglio e vince il Palio Marinaro di Livorno nello specchio di mare antistante la Terrazza Mascagni, dove tradizionalmente si svolge una delle sfide più attese della stagione remiera.

Per il Borgo dunque un grande successo. La vittoria del Venezia nella Risiatori non ha lasciato particolari segni nel Borgo, che ha creduto in sé stesso vincendo. Grandissima prova comunque da parte del Venezia. Molto bene l’Ardenza, che centra per il terzo anno consecutivo il podio. Una gara tirata. Tutti e otto gli armi sono arrivati nel giro di quaranta secondi. Distacchi minimi che raccontano appunto una grande gara.

"Una bella stagione remiera. E’ stato fatto il bando per le nuove barche, che saranno realizzate da una società pugliese. L’anno prossimo dovrebbero esserci i gozzi nuovi”, dice intanto il sindaco di Livorno Luca Salvetti, particolarmente soddisfatto per la riuscita del Palio 2024, con tanta gente alla Terrazza che ha potuto guardare anche la Nazionale che negli stessi minuti era impegnata con la Svizzera. Si chiude così il trittico delle gare remiere livornesi.

L’ordine d’arrivo ufficiale: 1 Borgo 10 minuti e 2 secondi; 2 Venezia 10’ 08’’; 3 Ardenza 10’ 17’’; 4 Salviano 10’ 23’’; 5 San Jacopo 10’31’’; 6 Pontino 10’ 39’’; 7 Labrone 10’ 42’’; 8 Ovosodo 10’43’’.

Nelle altre gare, sempre il Borgo si aggiudica il Palio femminile a quattro remi. Al Venezia invece va il Mini Palio maschile.