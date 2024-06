I vogatori delle Gare Remiere: in regalo con La Nazione i poster delle otto cantine

Livorno, 21 giugno 2024 – Mancano sei mesi a Natale. C’è ancora tempo prima di trovare i regali sotto l’albero. Ma La Nazione un regalo ai suoi lettori appassionati di sport ha voluto farlo lo stesso, con un’iniziativa speciale nell’ambito dei 165 anni dalla fondazione della testata, il 13 luglio 1859 per volere di Bettino Ricasoli, il quale immaginò un giornale politico per portare avanti la causa italiana di “Indipendenza, Unità e Libertà”, dopo l’Armistizio di Villafranca. Il remo è storia e parte di Livorno, come segno distintivo caro a questo giornale.

Ebbene a partire da domani, insieme all’edizione cartacea i lettori troveranno in abbinamento gratuito 8 poster – uno al giorno – delle 8 cantine che animano le gare remiere. Un appuntamento da non perdere dunque, ora che la stagione è entrata nel suo vivo, dato che all’appello mancano la Coppa Risi’atori di domani e il Palio Marinaro del 29 giugno. Come noto, con la Coppa Barontini, (stra)vinta dal Borgo, queste tre gare compongono il ’Trittico’.

Con questa iniziativa il nostro giornale vuole per rendere omaggio a una delle più sentite tradizioni della città e ai protagonisti delle competizioni con 8 bellissime foto ad alta risoluzione e altrettanti grandi poster - cm 50 x 70 in carta patinata – degli equipaggi. Le foto, scattate nei luoghi simbolo della città di Livorno dal fotografo ufficiale de La Nazione: Foto Novi.

Sotto al nome delle singole cantine, nei poster sono state riportate le didascalie dei nomi dei vogatori che fanno parte degli equipaggi a 10 remi. E adesso il calendario delle uscite in edicola dei poster, da sabato 22 giugno fino al 29, per 8 uscite consecutive nell’arco di una settimana.

Si parte il 22 giugno (in ordine alfabetico) con la cantina dell’Ardenza. Il 23 giugno uscirà quello del Borgo Cappucini, il 24 Labrone, il 25 Ovosodo, il 26 Pontino, il 27 Salviano, il 28 San Jacopo, per chiudere il 29 con Venezia. I poster saranno distribuiti nelle edicole di Livorno città: prenotali alla tua edicola.