Elba, nel parcheggio vicino alla spiaggia l’80% delle auto senza ricevuta fiscale. Arriva la Finanza

Portoferraio (Isola d’Elba), 5 settembre 2023 – Non solo il lavoratore impiegato era “a nero”, ma spesso e volentieri non veniva nemmeno rilasciato il documento fiscale: al centro del controllo della Guardia di Finanza di Portoferraio è finita un’attività di parcheggio nei pressi di una

delle più belle e suggestive spiagge dell’Isola d’Elba.

Dai controlli è emerso come l’attività, pur regolare (con partita Iva, dichiarazioni fiscali, autorizzazioni), omettesse però di rilasciare ai clienti il regolare documento fiscale. I finanzieri hanno riscontrato che, al momento del controllo, a fronte di 23 auto parcheggiate negli stalli solamente per quattro fosse stato rilasciato il documento fiscale. Risultavano quindi omessi scontrini/ricevute fiscali per ben 19 autovetture, per un totale di 190 euro (considerando i 10 euro di tariffa per ogni cliente): una percentuale di irregolarità “monstre”, superiore all’80%.