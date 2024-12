Parchi Val di Cornia. Ci sono 90 assunzioni

Parchi Val di Cornia cerca personale. Al via nuovi bandi per la selezione a tempo determinato. La Parchi Val di Cornia nello svolgere l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico archeologico e paesaggistico si avvale di personale fisso e stagionale, garantendo ogni anno lavoro a circa 90 persone. Aperti bandi per la formazione di graduatorie biennali relative ad assunzioni stagionali a tempo determinato per operatori parco e museo specializzati con mansioni di accoglienza visitatori; con mansioni di guardiaparco; con mansioni di guida o da adibire al servizio di archeologia e attività sperimentali e didattiche; operatori stagionali con mansioni di addetti alla promozione e al servizio informazioni; con mansioni di addetti al servizio informazioni degli uffici turistici dei Comuni di Campiglia, Piombino, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta; con mansioni di operatori addetti alla manutenzione; di addetto amministrativo per le aree adibite a parcheggio del Parco della Sterpaia e del Golfo di Baratti; di addetto alla logistica, programmazione e rendicontazione. Per info consultare il sito parchivaldicornia.it