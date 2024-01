Parco Levante, Mr Green e Nina Palermo raccolgono 40 chili di rifiuti

Livorno, 4 gennaio 2024 – Quaranta chili di rifiuti raccolti in quattro ore di lavoro, contenuti in 9 sacchi. Oltre a 43 bottiglie di vetro. Sono questi i numeri dell’operazione di pulizia nell’ambito della missione ambientale messa in atto nei giorni scorsi dai volontari Mr Green e Nina Palermo, che proseguono così il loro percorso di decoro della città che li ha portati a ripulire il passaggio chiuso alla viabilità di Parco Levante dietro la rotatoria di largo Petrolini. I volontari Mr Green e Nina Palermo continuano il loro percorso di pulizia della città di Livorno e in quattro ore di incessante lavoro sono riusciti a raccogliere ben 9 sacchi e 43 bottiglie di vetro. In totale i rifiuti rimossi e successivamente smaltiti ammontano a circa 40 chili. Le persone incontrate sul posto riferiscono che quella area era diventata invivibile prima dell'intervento. Mr Green e Nina Palermo sono fieri di restituire alla cittadinanza una Livorno più pulita. "Vogliamo far passare il messaggio che bisogna prenderci cura dei beni comuni e dell'ambiente attraverso azioni concrete" concludono infine Mr Green e Nina.