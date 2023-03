Livorno, doglie improvvise: partorisce da sola a casa, la soccorre l'ambulanza

Un'ambulanza Svs

Livorno, 15 marzo 2023 – Ha partorito in casa da sola, aprendo poi la porta al personale dell’ambulanza che aveva chiamato nel momento delle doglie. Il personale sanitario, pur intervenuto in pochissimi minuti, è giunto quando il piccolo era già nato.

Un parto molto veloce. Mamma e bambino stanno bene. E’ accaduto a Livorno nella mattina di mercoledì 15 marzo. La donna è al suo primo figlio. Le doglie sono comparse improvvisamente, mentre era sola in casa.

Con grandissimo sangue freddo ha chiamato l’ambulanza ma nel frattempo il bambino, un bel maschietto, è nato. La donna è riuscita a gestire tutta la complessa fase da sola. Il tutto in pochi minuti. Ha aperto la porta lei al personale della Pubblica Assistenza Svs nell’abitazione che si trova in via Garibaldi.

Era provata ma in buone condizioni. L’ambulanza era con medico a bordo e lo stesso medico ha eseguito il taglio del cordone ombelicale. Mamma e bambino sono stati quindi portati in ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.