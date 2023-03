Passa la “Tirreno-Adriatico”: ecco le strade chiuse a Livorno e in provincia

Ciclismo: Filippo Ganna della "Ineos Granadiers" nella Tirreno-Adriatico

Martedì 7 marzo, in occasione del passaggio della gara ciclistica “Tirreno-Adriatico”, saranno chiuse al transito veicolare, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 circa, le seguenti strade: via Firenze in direzione nord, dalla rotatoria con via Pian di Rota; via delle Sorgenti in direzione Collesalvetti, dalla rotatoria del quartiere La Cigna (transito consentito previa autorizzazione degli agenti ai residenti di località Cisternino; via Pian di Rota in direzione Collesalvetti; uscite Variante Aurelia per Collesalvetti e Livorno industriale.

Queste nel dettaglio le strade chiuse anche in provincia.

Comune di Collesalvetti: SS1 Aurelia da km 322 (confine comune di Pisa) a km 319+550 (confine Comune di Livorno).

Comune di Livorno: SS1 Aurelia da km 319+550 (confine Comune di Collesalvetti) a rotatoria con SP4, SP4 da km 0+000 a km 4+400 (confine Comune di Collesalvetti).

Comune di Collesalvetti: SP4 da km 4+400 (confine Comune di Livorno) a svincolo con SR206, SR206 da km 29+500 a km 20+400 (confine Comune di Rosignano).

Comune di Rosignano: SR206 da km 20+400 (confine Comune di Collesalvetti) a km 9+700 (incrocio con SP60 Provincia di Pisa).

Comune di Suvereto: SP19 da km 0+200 (confine con Provincia di Pisa) a km 10+100 (confine con Provincia di Grosseto)