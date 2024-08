Passeggia sulla spiaggia, si accascia e muore

Piombino (Livorno), 21 agosto 2024 – Malore fatale nella spiaggia di Torre Mozza a Piombino: un uomo di 70 anni si è sentito male nel pomeriggio di oggi, 21 agosto, ed è morto. Secondo una prima ricostruzione l’anziano si sarebbe accasciato vicino agli scogli. Le persone presenti in spiaggia si son subito attivate chiamando i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Venturina Terme e l’elisoccorso Pegaso, ma nonostante i tentativi di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da fare.