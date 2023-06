Paura a Portoferraio: va a fuoco il tetto del capannone della ditta Bastreri. Scuole chiuse

Portoferraio (Livorno), 6 giugno 2023 – Quella di oggi, martedì 6 giugno, è una mattinata di paura a Portoferraio, dove è andato a fuoco il tetto del capannone della ditta Bastreri, che si trova il località San Giovanni nel Comune di Portoferraio, in provincia di Livorno. Sono stati allertati subito i soccorsi e sono attualmente all’opera ben tre squadre dei Vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Intanto la nuvola di fumo che si alza dal tetto del capannone è ben visibile dalla costa.

L’allarme è alto, infatti per il rischio gas hanno dovuto chiudere le scuole e, sempre per motivi di sicurezza, hanno fatto uscire i ragazzi. Bastreri è una ditta che si occupa di elettrodomestici e materiali da albergo. Un’impresa classificata nella categoria merceologica di forniture per alberghi, bar, ristoranti e comunità.

Sono ancora da chiarire le cause che sono state all’origine del rogo. Intanto le operazioni di spegnimento delle fiamme sono tuttora in corso e proseguono senza sosta. Nella zona è presente anche un'ambulanza della Misericordia di Portoferraio, ma solo per motivi precauzionali perché fortunatamente non risultano persone ferite o coinvolte nel rogo. Appena appresa la notizia, anche il sindaco di Portoferraio Angelo Zini ha voluto recarsi sul posto. Notizia in aggiornamento