Pensionati disabili, la protesta davanti alla Prefettura di Livorno

Livorno 11 maggio 2023 - Presidio davanti alla Prefettura di Livorno giovedì mattina delle delegazioni di Gruppo Sanità Ques di Livorno e Coordinamento per il diritto alla sanità per le persone anziane malate e non autosufficienti (CDSA) per protestare contro quello che definiscono "lo smantellamento in atto del servizio sanitario nazionale per cui solo chi ha i soldi si cura e chi non li ha non ha alcun diritto".

Ma anche per contestare "il Disegno di legge delega sulla non autosufficienza approvato il 21 marzo scorso che escluderà dalle cure sanitarie e dai servizi socio sanitari i malati cronici non autosufficienti ovvero gli anziani cancellando le indennità di accompagnamento per sostituirle con prestazioni sociali per pochi e gestite da operatori privati. Poi chissà quali altre categorie ".

Le delegazioni sono state ricevute dal Prefetto. Per questo motivo il CDSA ha già organizzato i presidi davanti alle Prefetture a che a Pisa, Massa, Lucca e Firenze.

M. D.