Persona investita da un treno tra Castagneto e San Vincenzo: circolazione sospesa e ritardi

San Vincenzo (Livorno), 5 marzo 2024 – Una persona è stata investita da un treno lungo la linea ferroviaria Pisa-Roma, nel tratto compreso tra le stazioni di Castagneto Carducci e San Vincenzo. Si indaga per capire cosa sia accaduto: presente anche l’autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti del caso. Non si conoscono le condizioni della persona investita, né tantomeno le generalità.

Nel frattempo però la circolazione ferroviaria risulta fortemente compromessa. La linea è stata interrotta e i treni possono subire ritardi o cancellazioni. Il treno FB 8601 Genova Piazza Principe-Roma Termini viene dirottato fino a Pisa Centrale, da dove viene instradato sul percorso alternativo via Firenze con un maggior tempo di percorrenza complessivo di circa 180 minuti. Non ferma a Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

Il treno IC 501 Sestri Levante-Napoli Centrale è invece rimasto fermo tra Castagneto Carducci e San Vincenzo.

Notizia in aggiornamento