Persone non autorizzate sui binari, disagi per i treni tra Livorno e Quercianella

Livorno, 11 maggio 2023 – Treni rallentati tra Livorno e Quercianella dalle 19,20 di oggi, giovedì 11 maggio, e per oltre un’ora per – così riporta il sito di Trenitalia – “presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea che impediscono il regolare traffico ferroviario”.

Due Frecciabianca sono rimasti bloccati: il Torino Porta Nuova-Roma Termini a Livorno Centrale, il Roma Termini-Genova Principe a Quercianella. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare ritardi. Sono anche intervenute le forze dell’ordine.