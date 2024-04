Livorno, 14 aprile 2024 – Non c’è pace per i residenti di via Roma. Nella tarda serata di sabato 13 aprile sono stati nuovamente lanciati una serie di petardi e razzi. Per la paura un’anziana signora che abita in zona ha avuto un malore.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza. I sanitari del 118 hanno prestato soccorso all’anziana. Arrivati in via Roma anche gli agenti della polizia di Stato e della polizia municipale.