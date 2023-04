Piano dei parcheggi: sosta gratis sul lungomare e grandi cambiamenti in centro

Livorno, 29 aprile 2023 – Al via la rivoluzione della sosta in piazza XX Settembre, piazza Mazzini e sugli Scali D’Azeglio. L’obiettivo è garantire ai residenti il diritto di accedere alle proprie abitazioni con condizioni di sosta agevolate.

Le novità

Piazza XX Settembre: la sosta negli stalli a pagamento è gratuita ai residenti e dimoranti con la “M”.

Piazza Mazzini: residenti e dimoranti con la “K”.

Scali D’Azeglio: tra via Armando Diaz e via Enrico Cialdini, lato edifici, la sosta è consentita ai residenti con “C” e “D”.

La sosta in tutti gli stalli a pagamento in piazza XX Settembre, piazza Mazzini e scali D’Azeglio è consentita in modalità gratuita anche a tutti gli autoveicoli che hanno il permesso di circolare e parcheggiare nelle Aree Pedonali, nelle Ztl, nelle Zsc e nelle Zpru.

Nuovo piano della sosta che si articola così: centro per residenti e commercio.

Dal 29 aprile si allarga la platea degli stalli promiscui, intanto in piazza XX Settembre, piazza Mazzini e scali D’Azeglio, successivamente in altre zone del centro, per prime via Garibaldi e via Marradi. Saranno creati anche stalli di sosta breve denominati “Compra e vai”.

Circa 1000 stalli blu non redditizi nelle aree residenziali saranno tolti entro l’estate.

Bellana-Barriera Margherita

Entro la fine di maggio la sosta tornerà gratuita nel tratto del viale Italia dalla Bellana a Barriera Margherita: 330 gli stalli gratuiti.

Inoltre 250 stalli, in zone interne, saranno riservati al parcheggio dei residenti. I posti blu, 150 circa, a pagamento, rimarranno al parcheggio della Bellana, in piazza Modigliani in piazza San Jacopo.

Così il sindaco

"Oggi aggiungiamo elementi di certezza al percorso che abbiamo fatto sin dall’inizio sul tema degli stalli blu - ha affermato il sindaco Luca Salvetti - Siamo nel momento in cui le convenzioni storiche scadono e la scelta dell’amministrazione è di procedere con l’internalizzazione dei parcheggi e una gestione del tutto diversa. Il primo intervento è il più atteso ed è appunto quello di piazza XX Settembre, piazza Mazzini e scali D’Azeglio. Da domani i residenti non avranno più il peso di non trovare parcheggio; sul viale Italia entro la fine di maggio diventeranno tutti stalli bianchi nel tratto che si estende dalla Bellana a Barriera Margherita".

Così l’assessora

"Ci tengo a sottolineare – ha aggiunto l’assessora alla Mobilità, Giovanna Cepparello - che l’organizzazione di un vero e proprio piano della sosta arriva a valle dell’approvazione di un documento strategico importante come quello del Pums. Stiamo cercando di favorire la ciclabilità sul lungomare e di potenziare il Tpl. Il percorso di razionalizzazione della sosta è iniziato nel 2019, ma ora siamo in grado di fare operazioni più importanti. Inoltre la gestione pubblica dello spazio pubblico è molto importante perchè ci permetterà anche di decidere iniziative mirate in base ai momenti dell’anno ed alle festività".