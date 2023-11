Piazza Attias, i residenti si sfogano: “Disprezzo totale dei beni pubblici”

Livorno, 11 novembre 2023 – Piazza Attias, i residenti sono sul piede di guerra e hanno dato mandato gli amministratori del condominio Grattacielo, Palazzo S. Giorgio, condomino di Piazza Attias, condomino di Piazza della Vittoria 51, condominio di Piazza Attias 19, condominio di Piazza Attias 13 di scrivere a Prefetto, Sindaco, Questore, Comandante dei Carabinieri una lettera di denuncia.

"I sottoscritti amministratori degli immobili di piazza Attias, con i titolari delle attività commerciali prospicienti le due strade interne, una di collegamento tra la via Marradi e piazza della Vittoria e l’altra di accesso dalla Corso Amedeo all’autorimessa sotterranea del civico 13, richiamano la vostra attenzione sull’urgenza di attuare idonei provvedimenti affinché su tutta l’area, da pochi anni oggetto di riqualificazione da parte dell’Amministrazione Comunale, si ristabiliscano condizioni di decenza e sicurezza".

Proseguono: "Il ripristino del decoro di questa importante area della città, deve iniziare dalla manutenzione stradale da decenni inesistente, congiuntamente a un’attività di controllo e vigilanza mirata. L’assenza di tali azioni nonché della cura delle infrastrutture e degli arredi urbani, sono premessa di comportamenti di disprezzo per i beni pubblici sempre più frequenti". Sottolineano: "Nonostante la segnaletica stradale ignorata, talvolta divelta, conduca in un’area a prevalente destinazione pedonale, vi domina la presenza di auto in transito e in sosta in gran parte irregolare. Gli arredi urbani sono danneggiati, i cestini per rifiuti ignorati, i pavimenti e le recinzioni divelte per incuria, o vandalismi".

Sui comportamenti dei giovani: "Sfociano anche in manifestazioni di violenza. Recenti preoccupanti vicende sono emerse ai disonori della cronaca locale (come riportato da La Nazione a settembre, ndr), quali incontri di lotta violenta davanti a decine di giovani incitanti, o prove di resistenza fisica pericolose".

Nella lettera sono segnalati inoltre "gruppi di ’rappers’ notturni, raduni di moto e scooter ’smarmittati’". C’è infine il problema "dei rumori metallici delle griglie di aerazione del parcheggio ipogeo che coprono la strada di collegamento tra via Marradi e piazza della Vittoria, prodotto dal transito non consentito di mezzi (compresi compresi quelli di Aamps)". Questa strada "a servizio di autorimesse interne, disabili e operazioni di carico e scarico, poggia sul parcheggio ipogeo, perciò non può garantire la tenuta a tutte le sollecitazioni a cui è quotidianamente soggetta". Di qui la richiesta di limitarne drasticamente l’uso.

di Monica Dolciotti