Piazza Caproni, gioiello ritrovato: "Abbiamo scritto anche i cartelli, è dura far capire certi messaggi..."

Livorno, 21 aprile 2023 – Piazza Caproni, grazie alla collaborazione tra Comune e associazione Vivi Centro Livorno, ha cambiato aspetto.

È accaduto dopo la stipula del Patto dei Beni Comuni tra l’amministrazione e Vivi Centro Livorno l’anno scorso. Questo strumento consente ad associazioni (tra questa c’è anche Avis che ha adottato le aiuole di piazza Cavour), singoli cittadine e imprese di adottare uno spazio come un’aiuola per prendersene cura e renderlo più bello.

In questi giorni i volenterosi cittadini soci di Vivi Centro Livorno sono tornati all’opera. Il primo passo lo avevano fatto lo scorso dicembre con la piantumazione di essenze vegetali, cespugli, alberelli. Ora si sono rimessi all’opera piantando fiori con l’arrivo della primavera. Il lavoro è finito ed è venuto bene.

"Per tutto l’inverno abbiamo continuato a prenderci cura delle piante nell’aiuola di piazza Caproni. – ci racconta Serena Tria – Abbiamo provveduto anche a innaffiare. Io mi sono occupata di realizzare i cartelli sui quali invitiamo tutti i cittadini a rispettare questo spazio pubblico". Sui cartelli oltre a ricordare "Area verde a cura di Vivi Centro" si invita a "non calpestare le aiuole" e a non farle usare dai cani per i loro bisogni.

"È dura far capire certi messaggi. – commenta Serena – Ma noi non demordiamo. Abbiamo trovato più di una volta persone sull’aiuola in atteggiamenti non corretti con i cani, o con i bambini che la calpestavano per giocare. Comprendiamo la voglia di giocare dei piccoli e le necessità degli animali, ma ci sono spazi riservati per loro". Ricordiamo che il progetto di riqualificazione per l’aiuola di piazza Caproni era stato curato da Katerina (Katja) Elistratova, una donna ucraina, professionista nella progettazione di parchi e giardini che si era rifugiata a Livorno dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. "Il mio sogno è tornare a fare la designer di paesaggi" ci aveva confidato a dicembre incontrandola in piazza Caproni".

Questo luogo si trova di fronte la sede di via Maggi dell’Isis Niccolini Palli, perciò è molto frequentata dagli alunni di questo istituto superiore e dalle famiglie della zona, dove trovano panchine e la piacevole ombra delle piante. "Ci auguriamo che il nostro sforzo – l’auspicio di Andrea Migli di Vivi Centro Livorno – sia apprezzato e emulato da altri, a cominciare dai ragazzi della scuola. Sarebbero i benvenuti".

Monica Dolciotti