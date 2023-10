Piazza Mazzini nel mirino: controlli e sanzioni

Livorno, 20 ottobre 2023 – Dieci operatori di Aamps presenti, dalle prime ore di ieri, in piazza Mazzini per realizzare una serie di interventi di pulizia ordinaria e straordinaria e per garantire l’igiene e il decoro urbano. Le squadre di Pronto Intervento si sono concentrate nello stasamento delle bocche di lupo e delle caditoie per favorire il deflusso delle acque meteoriche, nella rimozione delle foglie e nella pulizia del manto stradale con l’ausilio di un mezzo per lo spazzamento meccanizzato.

Presenti anche gli Ispettori Ambientali che, su indicazione dello Staff del Sindaco, hanno operato in prossimità della batteria dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti segnalata da alcuni cittadini per la presenza costante di sacchi contenenti rifiuti lasciati a terra. L’avvio delle indagini ha già permesso l’individuazione di 12 utenze non domestiche e 4 utenze domestiche ubicate in loco sanzionabili in linea con quanto indicato dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”.

Colto in flagranza di reato un cittadino intento ad abbandonare alcuni sacchi neri contenenti rifiuti differenziabili.

"Il nostro impegno a favore della pulizia della città – conferma il sindaco Luca Salvetti – si rafforza con le squadre di pronto intervento che si affiancano ad un servizio di spazzamento appena entrato in un processo di rinnovamento grazie all’internalizzazione del servizio da poco effettuata. Gli ispettori ambientali stanno lavorando per sensibilizzare i cittadini alle buone pratiche e sanzionare chi commette reati. Con l’assessora Cepparello – conclude il sindaco – invitiamo i cittadini a collaborare evitando di abbandonare i rifiuti".