Picchia la compagna davanti ai figli e la minaccia di morte anche in ospedale: arrestato 40enne

Livorno, 13 ottobre 2024- Un 40enne di origini straniere è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo aveva colpito la sua compagna al volto con un pugno, e la donna è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari. Ma l’uomo ha continuato a perseguitarla anche al pronto soccorso, con decine e decine di messaggi pieni di offese e minacce di morte. È stato il personale del 118 a chiamare il 112 Nue. I carabinieri di Rosignano Marittimo a quel punto hanno mandato una pattuglia nella frazione Solvay a casa della coppia che aveva appena avuto una lite molto accesa. I carabinieri hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione e sotto l’effetto di alcol. I carabinieri hanno scoperto che le violenze fisiche e psicologiche non erano episodiche, ma negli ultimi mesi andavano avanti anche alla presenza del figlio minorenne. I carabinieri a quel punto hanno arrestato il 40enne e lo hanno condotto alle Sughere. Il giudice del tribunale di Livorno ha disposto per l’uomo l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento con un “braccialetto elettronico”.