A Livorno due nuove pietre di inciampo, il corteo per le vie del centro

Livorno, 23 gennaio 2024 – Decine e decine di persone si sono radunate oggi per le due nuove pietre di inciampo che sono state scoperte a Livorno di fronte alla casa in cui abitavano Liliana Archivolti, maestra dell’orfanotrofio israelita, e sua madre Elena della Torre. L’iniziativa è stata organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio in compartecipazione con il Comune di Livorno, insieme alla Comunità Ebraica, la Diocesi e Istoreco per celebrare il Giorno della Memoria della Shoah.

8 foto Due nuove pietre di inciampo a Livorno. Foto Novi

Un corteo è sfilato per le vie del centro fino ad arrivare di fronte alla casa in cui abitavano le due donne, le quali vennero deportate ad Auschwitz il 16 maggio 1944 senza mai far più ritorno. Lì davanti sono state scoperte le due pietre di inciampo.